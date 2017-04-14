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Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 12 июня.

«Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 включительно», - сказал председательствующий судья, сообщает УНН.

Коллегия суда пришла к выводу, что риски касательно Ефремова не уменьшились, а потому удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

28 февраля суд продлил арест Ефремову до 28 апреля.

 
ForUm

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