Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю фракции «Партии регионов» Александру Ефремову до 28 апреля.

Об этом сообщает Укринформ.

«Суд постановил: ходатайство прокурора Кожуховского о продлении срока содержания под стражей Ефремову Александру Сергеевичу удовлетворить. Продлить Ефремову срок содержания под стражей до 28 апреля 2017 года включительно», - говорится в обнародованном на сегодняшнем заседании решении суда.

Предыдущий срок содержания Ефремова под стражей истекает 17 марта.

Напомним, 16 января Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».