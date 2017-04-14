Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Согласно закону, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица.
Таким образом, нормы Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» согласуются с нормами Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», который является специальным в сфере регулирования правового статуса внутренне перемещенных лиц в Украине.
Реализация закона обеспечит согласование законодательных норм, направленных на гарантированные права на свободное передвижение и свободный выбор места жительства для внутренне перемещенных лиц.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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