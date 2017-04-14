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Согласно рейтингу безопасных стран мира, составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина входит в десятку самых опасных стран. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.

Так, Украина заняла 127-е место в рейтинге из 136 стран.

В десятку самых опасных стран также вошли Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадоре, Йемен и Колумбия. Самой безопасной страной в мире была признана Финляндия, сообщает РБК-Украина.

Кроме нее, в десятку самых безопасных стран входят Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Отметим, что Россия в рейтинге заняла 109-е место.

При составлении рейтинга учитывалось то, в какой степени страна подвергает туристов и предпринимателей рискам, в том числе насилию и терроризму.
ForUm

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