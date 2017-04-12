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Кабинет Министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, передает 112 Украина.

«Это о временных мерах на рынке электроэнергии. Нет возражений? Продолжили, решение принято», - сказал Гройсман.

Напомним, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий.

Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась.

С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

15 февраля Кабинет Министров на месяц ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. 

16 марта Кабмин на месяц продлил действие чрезвычайных мер.

 
ForUm

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