Кабинет Министров Украины на месяц продлил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает УНИАН.
«Ситуация очень сложная. То, что у нас не было веерных отключений, - это только потому, что мы создали запас прочности. Но сейчас этот запас прочности исчерпывается», - сказал Гройсман.
Напомним, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок в Украину антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий.
Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась.
С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.
15 февраля Кабинет Министров на месяц ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.
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