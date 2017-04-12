Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициирует перенос даты празднования Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров, передают Українські Новини.

«Мы должны переориентировать наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для украинцев. Если у нас сегодня День космонавтики, советский, по сути, то мы должны обратиться к Президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ, как он сделал это, перенеся День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины», - сказал он.

Данную инициативу он выдвинул в ходе обсуждения правительством проекта закона об отмене всех принятых в УССР и СССР нормативно-правовых актов.

Министр напомнил, что первым космонавтом СССР являлся Юрий Гагарин, а первым космонавтом независимой Украины – Леонид Каденюк.

Он предложил установить Днем украинской космонавтики дату начала полета в космос Каденюка. Полет Каденюка на американском космическом корабле Columbia начался 19 ноября 1997 года и продолжался до 5 декабря.