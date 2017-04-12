Один из пострадавших при взрыве в петербургском метро умер в больнице, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
«Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», — написала она в Twitter.
Сегодня в 0:35 в Военной Медицинской Академии скончался один из тяжелой группы пострадавших. pic.twitter.com/e5NnlptRMB— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 12 апреля 2017 г.
Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.
Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.
СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов.
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