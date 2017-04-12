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Один из пострадавших при взрыве в петербургском метро умер в больнице, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«Сегодня в 00:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших», — написала она в Twitter.

 


 

Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов. 
ForUm

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