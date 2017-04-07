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Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку действиям Соединенных Штатов Америки в Сирии. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Президент проинформировал вице-президента США об ухудшении ситуации на Донбассе, в частности нарушении Россией режима прекращения огня.

Вице-президент Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Порошенко также выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейших военных преступлений режима Башара Асада против мирного населения в Сирии.

Со своей стороны Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе.

Собеседники также скоординировали графики двусторонних контактов на высшем уровне.

Вице-президент поздравил Президента Порошенко с предоставлением очередного транша Международного валютного фонда, отметив успех украинской власти во внедрении важных реформ.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

МИД Украина поддержало ракетный удар США по Сирии.
ForUm

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