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Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «Финбанк» к категории неплатежеспособных, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что по результатам диагностического обследования ПАО «Финбанк», проведенного по состоянию на 01 апреля 2016 года, Правление Национального банка Украины в октябре 2016 утвердило необходимый объем докапитализации банка.

ПАО «Финбанк» подало в Национальный банк программу капитализации, которая предусматривала выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, но по состоянию на 1 апреля 2017 эти меры не выполнены. Таким образом, ПАО «Финбанк» не обеспечил представления в Национальный банк Украины реалистической программы капитализации.

Также ПАО «Финбанк» не представило в установленные сроки Национальному банку план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка относительно операций со связанными с банком лицами.

В НБУ подчеркнули, что непринятие банком и акционерами ПАО «Финбанк» запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и уменьшению размера регулятивного капитала. Капитал банка приобрел отрицательное значение «-» 320 млн грн. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности ПАО «Финбанк» выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

В связи с неопределенностью относительно возможных направлений и источников дальнейшей капитализации акционерами ПАО «Финбанк» было принято решение о ликвидации банка и подан соответствующий пакет документов в Национальный банк Украины. Национальный банк сообщил банку о невозможности согласования ликвидации ПАО «Финбанк» по решению его владельцев в связи с несоответствием избранных председателя и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков ПАО «Финбанк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.

Владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский (79,66%).
ForUm

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