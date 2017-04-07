Действия США в Сирии должны быть поддержаны для предотвращения дальнейших военных преступлениям режима Асада против мирного населения. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«Любое применение химоружия, которое является одним из видов оружия массового уничтожения, является вопиющим нарушением международного права и военным преступлением. Виновники должны быть, безусловно, привлечены к ответственности», - подчеркнули в МИД.

«Безнаказанность нарушителя международного права, который применяет химическое оружие, ведет к дальнейшим преступлениям с его стороны», - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что хроническое блокирования Россией работы СБ ООН является неприемлемым и должно получить надлежащую оценку.

«Спонсоры и те, кто покрывают преступный сирийский режим, также несут ответственность за использование оружия массового уничтожения и жертвы среди гражданского населения в Сирии», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ракетный удар США по сирийской авиабазе является агрессией против суверенного государства.