Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал во время панельной дискуссии «Европа: столкновение интересов» в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

Посол отметил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что выборы на Донбассе могут состояться в присутствии российской армии.

При этом дипломат сказал, что положениями Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусмотрен процесс восстановления контроля Украины над ее государственной границей, который должен начаться на следующий день после местных выборов, сообщает УНИАН.

«Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи», - подчеркнул посол.

При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию. «Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал», - добавил Райхель.

Напомним, ранее Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.