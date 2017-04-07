также в разделеПолитика
Порошенко поддержал действия США в Сирии 11
Против безвиза для Украины проголосовали 75 евродепутатов 78
«Батькивщина» начинает подготовку к всеукраинскому референдуму о продаже земли 31
Экс-глава НБУ раскритиковал правительственную экспортную стратегию 21
Турчинов: Атака США – адекватная реакция на применение химоружия 27
«Нормандская тройка» призвала РФ разблокировать освобождение заложников 23
Кузьмин: Суд обязал НАБУ возбудить дело против Луценко 103
Гройсман назвал пять ключевых реформ в этом году 66
Украина поддержала ракетный удар США по Сирии 117
Гройсман требует изменить закон о приватизации 110
Климкин: Россия пытается блокировать вопрос создания площадки по Крыму 89
Срок подачи е-деклараций хотят продлить на месяц 37
Порошенко: Нужно, чтобы больше украинцев могли себе позволить поездки в Европу 61
Климкин: Нынешнее лето будет безвизовым 46
Парасюк не будет извиняться перед полицейскими 64
Петренко считает безвиз для Украины репутационным поражением Путина 186
Порошенко поблагодарил президента Европарламента за историческое решение 48
Порошенко: Совет ЕС одобрит безвиз для Украины через несколько недель 42

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель отмечает, что немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал во время панельной дискуссии «Европа: столкновение интересов» в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

Посол отметил, что не хочет обсуждать ранее высказанные им предположения, что выборы на Донбассе могут состояться в присутствии российской армии.

При этом дипломат сказал, что положениями Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусмотрен процесс восстановления контроля Украины над ее государственной границей, который должен начаться на следующий день после местных выборов, сообщает УНИАН.

«Это не является тем документом, который я разработал. Это согласовано всеми теми сторонами, которые поставили подписи», - подчеркнул посол.

При этом он отметил, что получил подтверждение из Берлина, что немецкое правительство поддерживает его позицию. «Мне подтвердили из Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно того, что я сказал», - добавил Райхель.

Напомним, ранее Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года