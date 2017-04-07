США выпустили десятки крылатых ракет по военной базе правительственных войск в Сирии.

Более 59 крылатых ракет типа Tomahawk с дальностью полета 2 тыс. км были выпущены с американских кораблей в восточной части Средиземного моря. Целью авиатаки является военный аэродром аш-Шайрат вблизи провинции Хомс, передает 112 Украина.

Удары были направлены против баз сирийских ВВС, закрытых ангаров, заправочной и логистической инфраструктуры, бункерам с оружием, системам ПВО и радарам, говорится в сообщении.

«США, как и всегда, предприняли экстраординарные меры, чтобы избежать жертв и ранений среди мирного населения», - подчеркнули в Пентагоне.

«Удар является пропорциональным ответом на гнусные действия Башара Асада. Аэродром Шайрат, по которому были нанесены удары, использовался для хранения химического оружия и базирования правительственных ВВС. По данным американской разведки именно ВВС с аэродрома Шайрат были задействованы в доставке химического оружия, во время атаки 4 апреля. Целью атаки является лишение режима возможностей применить химическое оружие вновь», - говорится в сообщении Пентагона.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ракетный удар в Сирии. По его словам, удар был произведен в интересах безопасности США.

В заявлении президента говорится, что атака проведена в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, в результате которой погибли 27 детей.

Местное телевидение охарактеризовало удар как агрессию. Агентство Reuters, со ссылкой на заявление источника в военных кругах Сирии сообщает о том, что авиаудары привели к потерям.

Пентагон уточнил, что военные базы, где есть войска РФ, не попали под ракетный удар США. Также сообщили, что заранее предупредили Россию о готовящемся ударе.

Напомним, во вторник, 4 апреля, утром город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские правозащитники сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.

По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а российское министерство обороны заявило, что в том районе российская авиация не действовала.