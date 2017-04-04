В результате применения химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.

Об этом сообщил министр здравоохранения во временном правительстве Сирии Феррас Джунди, передает Anadolu.

По его словам, в ходе спасательных операций после химатаки подверглись ударам Управление гражданской обороны и больница.

В Турцию через КПП «Джилвегезю» доставлены 15 пострадавших от применения химоружия, в основном женщины и дети.

Издание утверждает, что «режим Асада за последние 10 дней три раза применил химическое оружие против мирных жителей Сирии».

25 марта в городе Хама в результате применения химического оружия погибли два и пострадали 30 человек.

Из турецкой провинции Хатай в Идлиб по просьбе сирийской оппозиции направлены 30 машин скорой помощи.