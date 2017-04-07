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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником Российской Федерации Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения.

Об этом Турчинов сказал во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессии РФ против Украины.

Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформирования сектора безопасности и обороны нашей страны и его перехода на стандарты НАТО.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.
ForUm

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