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В Харькове и Сумах сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали двух организаторов нелегального бизнеса по изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники наладили переоборудование стартовых и газовых пистолетов и револьверов в боевые. Они по месту жительства организовали полный цикл изготовления, закаливание и подгонку деталей, которых не хватало. Дельцы, в частности, изготавливали нарезные стволы, затворы, бойки, патроны.

По данным спецслужбы, клиентов организаторы подыскивали через Интернет, после поступления оплаты на платежные карточки, они присылали заказчику товар почтовым отправлением.

Оперативники спецслужбы с привлечением бойцов спецподразделения «Альфа» задержали двух организаторов нелегального бизнеса в Харькове и Сумах. Во время обысков по местам их проживания сотрудники СБУ изъяли четырнадцать единиц боевого огнестрельного оружия, в том числе заводские и переоборудованы пистолеты и револьверы, пистолет-пулемет ППШ, винтовку Мосина, запчасти и комплектующие, гранату РГД-5 и полтысячи патронов.

Правоохранители обнаружили металлообрабатывающие станки для изготовления комплектующих и патронов различного калибра. В дельцов также изъято восемьдесят тысяч гривен, банковские карточки для расчетов с клиентами и документы об осуществлении почтовых отправлений заказчикам.

В СБУ подчеркнули, что один из задержанных - гражданин России, проживающий в Харькове. Он является активным сторонником так называемого «русского мира» и членом российской организации «Сибирское казачье войско».
ForUm

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