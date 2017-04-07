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Российская Федерация в Сирии либо идет рука об руку с режимом диктатора Башара Асада, либо действия военных РФ там попросту некомпетентны, так как никто не помешал ВВС Сирии отравить людей в газовых атаках. Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает LIGA.net, ссылаясь на ABC News.

«Или Россия замешана (в химической атаке. - Ред.), или она попросту некомпетентна», - сказал он, комментируя неспособность Москвы прекратить газовые атаки правительственных войск Асада против оппонентов.

Тиллерсон подчеркнул, что США не обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным и российскими чиновниками американский ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии ни до атаки, ни после нее, лишь уведомив военное руководство в Москве о готовящейся операции во избежание жертв среди военных, в том числе российских.

«Считаю, это демонстрирует намерение президента Трампа действовать, когда правительства и правительственные силы переходят черту. Президент отчетливо сделал этой ночью заявление для всего мира», - отметил он.

Также, заявил госсекретарь США, американские ВМС просчитали объекты для атаки, исходя из того, чтобы оставить нетронутым помещение, в котором, по данным разведки, хранится химическое оружие - газ зарин.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Роберта Макмастера, именно этим ядовитым веществом сирийские правительственные войска атаковали противников среди оппозиции и нелояльных Асаду гражданских.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.

Украина поддержала ракетный удар США по Сирии.
ForUm

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