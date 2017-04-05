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В России с начала года количество граждан, которые выступают против действий Владимира Путина на посту президента РФ, увеличилось с 14 до 17%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром», сообщает УНИАН.

В то же время одобряют действия Путина на посту президента 82% граждан, 1% воздержались от ответа.

Кроме того, впервые в истории страны в России стало больше тех, кому не нравятся действия премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве главы правительства. Против премьера выступили 57% россиян, за – лишь 42%.

Также с начала года увеличился процент россиян, которые считают, что страна движется неправильным путем. К примеру, в январе таких было 30%, сейчас – 33%.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
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