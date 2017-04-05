Кабинет Министров утвердил порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая имеет происхождение, изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины и распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Согласно обнародованному ранее проекту порядка изъятие издательской продукции осуществляется Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания.

В частности, уполномоченные должностные лица Госкомтелерадио по результатам проверок, которые осуществляются на основании обращений правоохранительных органов, юридических и физических лиц по месту фактического осуществления предприятием своей деятельности, расположения его хозяйственных или других объектов, выдают обязательные для исполнения решения об изъятии из обращения издательской продукции.

При изъятии продукции составляется в соответствии с порядком, определенном Госкомтелерадио, протокол о наложении административно-хозяйственного штрафа, в котором делается отметка об изъятии издательской продукции.

На всю изъятую продукцию выдается описание, составляемое в 2 экземплярах.

В случае отказа субъекта хозяйствования или его представителя предоставить издательскую продукцию для ее изъятия уполномоченные лица обращаются в правоохранительные органы.

Продукция, изъятая из обращения, передается на хранение в Госкомтелерадио.

Решение об изъятии из обращения издательской продукции может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз в Украину из России печатной продукции антиукраинского содержания.