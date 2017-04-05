В МИД России поблагодарили Украину за сочувствие в адрес РФ после теракта в Санкт-Петербурге. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Марии Захарова.

«Я хотела бы отдельно остановится, отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы видели в Украине - слова и официальных лиц и граждан Украины не остались не замеченными. Мы благодарим вас особенно за это», - сказала Захарова.

При этом она высказала слова благодарности в адрес всех стран, выразивших соболезнования в адрес России после теракта в Санкт-Петербурге. В тоже время, она назвала «кошмаром» публикации в иностранных СМИ, которые нашли «российский политический след, а ряд ведущих изданий «не побрезговали» и интерпретировали это так, что «этот теракт - расплата за российскую внешнюю политику».

По ее словам, в сфере борьбы с терроризмом не должно быть места пресловутым двойным стандартам. Захарова не хочет, чтобы террористов делили на плохих и не совсем плохих, сообщает УНИАН.

«Мы вновь призываем выступить против террористов единым мощным фронтом, поддержать российские инициативы в области противодействия терроризму, продвигаемые как на площадке ООН, так и других международных организаций», - сказала Захарова.

Как ранее сообщал ForUm, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Количество жертв взрыва составило 14 человек.