Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Выясняем, не пострадали ли украинцы в Санкт-Петербурге. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим», – написал он в Twitter.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело.

По информации Национального антитеррористического комитета РФ, в результате взрыва девять человек погибли и 20 получили ранения.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что при взрыве пострадали около 50 человек.