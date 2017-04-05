Верховная Рада разрешила гражданам бесплатно приватизировать помещения общежитий, в которых они проживают более пяти лет.

За соответствующий законопроект №1076 проголосовали 256 депутатов, сообщает ВВС Украина.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатную приватизацию помещения, жители должны быть заселены в общежитие на основании специального ордера, проживать в нем по договору найма, а также быть там зарегистрированы.

Согласно документу, граждане смогут приватизировать жилые помещения в общежитиях после их передачи в собственность территориальной общины.

Общежития, принадлежащие обществам, передаются в собственность общин или на бесплатной основе, или с компенсацией с согласия собственника. Если владелец отказывается передать общежитие, его могут отобрать по решению суда.

20 мая прошлого года президент Петр Порошенко ветировал этот закон и направил его на повторное рассмотрение парламентом. Президент мотивировал свое решение тем, что закон содержит нормы, которые противоречат Конституции Украины.