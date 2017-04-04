Общее число жертв взрыва в метро в Петербурге достигло 14 человек. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 - на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии - один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое - в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью», - сказала она журналистам в Петербурге.

По словам министра, на данный момент 49 человек находятся в стационаре. «Тринадцать отпущены. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены», - сообщила Скворцова.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.