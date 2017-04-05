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Сегодня около 12:30 в Верховной Раде ожидается выступление главы Национального агентства по предотвращению коррупции Натальи Корчак.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе пленарного заседания парламента заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По его словам, глава НАПК приглашена на сегодняшнее заседание ВРУ.

Нардеп отметил, что она должна рассказать о том, почему система е-декларирования снова не заработала.

«Почему после того, как в октябре прошлого года мы все с вами заполняли декларации и были проблемы у всех (помните, сервер «упал»?) не были сделаны никакие выводы? И снова-таки три тысячи государственных чиновников, которые должны были подать декларации, не смогли это сделать. И сейчас они должны согласно закону, который мы с вами принимали, понести ответственность (за это. – Ред.). У меня тоже очень много вопросов. И я обращаюсь к вам, коллеги, В 12:30 будет у нас представительница НАПК, задаем вопросы и ожидаем ответов», - заявил Бурбак.

Ранее в кулуарах парламента глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов также сообщил, что в 12:30 Корчак будет в парламенте. И выразил надежду, что она выступит в сессионном зале, а депутаты смогут задать ей свои вопросы.

Напомним, Единый государственный реестр электронных деклараций 28 марта временно прекратил работу.

Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.

После этого  премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

В свою очередь Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. 

Глава НАПК также призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.
Мария Пастернак, ForUm

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