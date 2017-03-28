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ГП «Украинские специальные системы», которое администрирует Единый государственный реестр деклараций лиц, не предоставило Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) информацию о причинах перебоев в работе реестра. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По данным ведомства, сейчас специалисты Нацагентства, ответственные за IT-направление, находятся в ГП «Украинские специальные системы», чтобы выяснить эти вопросы.

«Повторно сообщаем о том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заблаговременно приняло меры по дооснащению аппаратной базы реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что позволяет увеличить количество одновременных сессий в пиковых режимах работы системы до 50 – 70 тысяч. Дооснащение аппаратной базы реестра выполнено в соответствии с техническими требованиями, предоставленными администратором системы – ГП «Украинские специальные системы», - говорится в сообщении.

По информации Нацагентства, в частности, был увеличен объем оперативной памяти и расширен объем дискового пространства серверного оборудования, установлено дополнительное сетевое оборудование и проведена реконфигурация оборудования.

Напомним, Единый государственный реестр для подачи электронных деклараций внезапно перестал работать.
ForUm

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