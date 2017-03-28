Член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка предлагает срочно созвать заседание НАПК из-за проблем с функционированием Единого государственного реестра деклараций.

Об этом он написал в Facebook.

«Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится, к сожалению, взрывоопасной. Внес предложение о срочном созыве заседания НАПК, на котором мы должны сегодня же найти решение проблемы», - отметил он.

Как известно, сайт не работает уже несколько дней.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что уже неделю не может проверить свою декларацию.

«На этот раз я заранее заполнила декларацию, начала делать это несколько недель назад. И уже неделю пытаюсь ее проверить, в том числе с членами семьи, чтобы не было ошибок, и отправить. Проблема в том, что страница НАПК открывается только с одного компьютера и в одном городе, то есть, если ты начинал ее заполнять в помещении ВР, то оттуда можешь и отправить. А последнюю неделю сайт просто висит и днем, и ночью» - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что сайт, на который потрачено миллионы долларов, разрабатывался непрозрачно