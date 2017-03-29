Глава НАПК Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина. Об этом она сказала журналистам после отчета на заседании правительства, сообщает 112 Украина.

«Не пойду я в отставку, почему я должна идти в отставку? Это не вопрос денег, так как эти нервы, которые кладутся на эту систему, они не стоят этих денег. Эти деньги, - это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе. Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган не работал», - заявила Корчак.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал Национальному агентству по предотвращению коррупции сегодня же написать заявления об отставке.

Единый государственный реестр электронных деклараций накануне прекратил работу и до сих пор не работает.

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.