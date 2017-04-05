Народный депутат от БПП и экс-глава одноименной фракции Игорь Грынив не исключает, что сложит мандат до конца года.

Об этом он рассказал в эфире программы «Левый берег» с Соней Кошкиной, передает УНИАН.

«Я принял решение не только уйти с должности главы фракции, для себя я давно принял решение уйти из политики, но реализовать это сложно», - признался Грынив, добавив, что в политике он уже 30 лет.

«В этом году исполняется 30 лет, как я из академической жизни, а я работал в университете и был химиком и никогда не думал, что чем-то другим буду заниматься в жизни. И вот 30 лет я уже в политике», – сказал Грынив, добавив, что пришел в политику из львовского «Товариства Лева».

При этом он признался, что не стремился возглавлять фракцию БПП.

«Я год отработал председателем фракции и считаю, что этого достаточно. Я не очень то и хотел идти на эту должность, но так вышло, что это нужно было сделать, потому что командная игра – это командная игра. Год прошел, и я посчитал нужным отдать нести эту ношу другому», – резюмировал он.

Как сообщал ForUm, 24 марта Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.

Председателем фракции БПП был избран Артур Герасимов.