Земельная реформа как одна из ключевых реформ программы экономических преобразований, закрепленных в новом меморандуме с Международным валютным фондом, имеет целью формирование в Украине мощного и качественного класса небольших фермерских хозяйств – реальных владельцев земли. Об этом в эфире телеканала 112.Украина сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Я не поддержу земельную реформу, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или иностранцам, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю. Мы говорим об отношениях между собственниками земли, о том, чтобы создать прочный качественный средний класс фермеров. Это совпадает с интересами Украины», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что именно такую ​​модель правительство прорабатывает с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

«Речь идет о том, что мораторий (на продажу земли) будет снят лишь тогда, когда будет понятна позиция в отношении владельцев земли. Тема земли – чрезвычайно чувствительная для граждан. И с МВФ, Всемирным банком мы взаимодействуем, чтобы выстроить современные условия обращения земель, - сказал Гройсман. - Речь идет о том, чтобы мы выстроили модель, которая будет позволять только физическим лицам - гражданам Украины продавать между собой землю, которая им принадлежит. И здесь будет поставлена ​​точка, никаких угроз не будет».

Он добавил, что много лет украинцев пугали вопросам оборота земель. Однако теперь, по мнению премьера, пришло время научить их и рассказать, как распоряжаться собственной землей и при этом не дать крупным агрохолдингам и иностранцам консолидировать паи.

Гройсман также выразил надежду, что в парламенте поймут точку зрения правительства, так как достижение компромисса в земельном вопросе связано с получением следующего кредитного транша по программе МВФ.

«Условия (получение средств) полностью привязаны к выполнению этого требования. Этот процесс будет продолжаться. И важно, чтобы мы сконцентрировались на развитии страны», - заявил он.

Напомним, что МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности.