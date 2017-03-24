Народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление. Об этом заявил замглавы фракции Сергей Березенко.

По его словам, свое решение Грынив озвучил коллегам 23 марта.

И связано оно с тем, по словам Березенко, что Игорь Грынив решил сосредоточиться на работе советника Президента по стратегическим вопросам, сообщает LB.ua.

Что касается кандидатов на вакантное теперь уже место главы фракции, то дискуссии внутри фракции пока продолжаются, и конкретные фамилии называть рано, отметил Березенко.

Как ранее сообщал ForUm, 16 мая 2016 года фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде избрала Грынива своим председателем.