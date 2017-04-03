также в разделеПолитика
Луценко стала представителем Президента в Раде 21
Порошенко подписал закон о ратификации ЗСТ с Канадой 14
Порошенко рассказал, как выбивал возмещение НДС для инвесторов 21
Порошенко подписал закон о госохране для иностранных чиновников 23
ВР планирует принять законы о КСУ и рынке электроэнергии 88
Парубий предлагает отменить перерыв в работе Рады 34
Кабмин одобрил план действий до 2020 года 103
Представитель Порошенко в ВР: Газ для населения дорожать не должен 83
Луценко разрушила «зраду» вокруг абонплаты за газ 766
Порошенко рассказал Меркель и Олланду о нарушении «тишины» на Донбассе 74
Европарламент проголосует за безвиз для Украины 6 апреля 52
Завтра ВР планирует заняться вопросом Счетной палаты 19
Нардеп: Гонтарева написала заявление об отставке 288
Кабмин рассматривает «трехлетку» для Украины 58
Климкин: Украина не изменит свою позицию по Самойловой 120
Порошенко задекларировал за прошлый год 12,3 миллиона доходов 75
«Батькивщина» будет инициировать сессии местных советов с требованием отменить абонплату за газ 60
Замглавы Совета НБУ обвинил Порошенко в уничтожении демократии в Украине 110

Председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» избран Артур Герасимов, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«На заседании фракции новым председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» в ВР почти единогласно избран народный депутат Артур Герасимов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что против этого решения было 0 голосов, воздержались – 3, в том числе сам Герасимов.

Напомним, народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года