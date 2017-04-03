Председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» избран Артур Герасимов, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«На заседании фракции новым председателем фракции партии «Блок Петра Порошенко» в ВР почти единогласно избран народный депутат Артур Герасимов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что против этого решения было 0 голосов, воздержались – 3, в том числе сам Герасимов.

Напомним, народный депутат Игорь Грынив на заседании фракции «Блока Петра Порошенко» заявил о своем желании уйти с поста главы фракции и подал соответствующее заявление.