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Прокуратура Ривненской области 4 апреля сообщила о подозрении сотруднику правоохранительного органа в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц).

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлена ​​причастность к убийству в Дубно 43-летней женщины и ранению 55-летнего мужчины 29-летнего жителя Тернопольской области – сотрудника прокуратуры этой области. Последний после нескольких дней поиска его правоохранителями сам явился к следователям прокуратуры Ривненской области для дачи показаний», - говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Следователи прокуратуры продолжают досудебное расследование по этому уголовному производству.

Напомним, 1 апреля в полицию около 20:00 поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского в Дубно.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.

Основная версия убийства адвоката Виты Шаблий и ранения ее мужа Вячеслава Чайки – личные неприязненные отношения в семье. 
ForUm

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