Генеральные консульства Республики Польша в Украине возобновили свою работу.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, украинская сторона приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников польского МИД, так и диппредставительств в Украине.

«В обоснованных случаях ухудшения ситуации безопасности, МИД оставляет за собой право принятия повторного решения о прекращении деятельности консульских учреждений», - сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении на сайте консульства в Луцке отмечается, что оно возобновило работу с 4 апреля.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.

В тот же день генконсульства Польши в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Луцке прекратили работу.