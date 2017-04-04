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Американская организация Freedom House обнародовала доклад о состоянии демократии в бывших посткоммунистических странах, отметив прогресс Украины во внедрении изменений, сообщает Радио Свобода.

В докладе говорится, что в Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в Евразии в настоящее время стран с авторитарными режимами больше, чем стран с устоявшейся демократией. Украина в этом исследовании названа исключением во все более авторитарном регионе.

«В нашем исследовании мы увидели, что Украина продолжает прогрессировать в 2016 году, но в то же время существуют серьезные тревожные признаки, старая гвардия все еще может победить реформы. Нужно, чтобы сторонники Украины на международной арене продолжили подход «жесткой любви», продемонстрированный на протяжении последних трех лет, цель которого поддержка местного гражданского общества», - отметил директор проекта «Страны в переходном периоде» Нейт Шенкан.

На постсоветском пространстве только Украина, Молдова, Грузия и Армения не относятся к странам с устоявшимися авторитарными режимами. Кыргызстан из-за политики президента Алмазбека Атамбаева исследователи отнесли к числу авторитарных стран, хотя еще год назад он был в одном списке с Украиной.

Доклад под названием «Страны в переходном периоде» публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, а также Центральной, Восточной Европы и Балкан. На состояние демократии, говорится в докладе, в 2016 году негативное влияние оказали выход Великобритании из Евросоюза и выборы в США.
ForUm

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