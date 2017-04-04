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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Привлечено внимание, что Резолюция ГА ООН A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» установила факт незаконной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя и призвала ее обеспечить выполнение своих обязательств согласно международному гуманитарному праву, международными механизмами защиты прав человека и другими договорно-правовыми инструментами, стороной которых она выступает», - подчеркнули в МИД.

В этом контексте было высказано требование отменить призыв на военную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также обеспечить неукоснительное соблюдение российской стороной своих международных обязательств.

Министерство обороны РФ намеренно отправить молодых людей из оккупированного Крыма на службу в армию в различные регионы России. В весеннюю кампанию военные комиссариаты обяжут служить в армии РФ 2,4 тысячи человек, тогда как за весь 2016 год на военную службу на полуострове были направлены 3680 крымчан. Призыв на службу в армию в РФ начался 1 апреля.

Российские власти в Крыму в этом году хотят призвать в армию на тысячу человек больше, чем в прошлом – всего пять тысяч крымчан.
ForUm

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