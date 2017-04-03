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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что получил доклады спецслужб по поводу взрыва в метро в Петербурге. По его словам, сейчас рассматриваются различные версии - как бытовые, так и криминальные, связанные с проявлением террора.

«Неизвестны причины (взрыва. – Ред.), поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет», - сказал Путин, начиная встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло», - отметил президент РФ. 

Путин заверил, что «правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, что выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован о взрыве в вагоне поезда метро Петербурга.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга на станции «Сенная площадь» произошел взрыв в вагоне поезда.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.

Позже стлало известно, что взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».
ForUm

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