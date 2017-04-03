Прекращение импорта в Украину лекарств и лекарственных средств российского производства не навредит украинским пациентам.

Об этом журналистам сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

«Мы провели анализ. Очень мало лекарств или медицинских изделий, которые производятся только в России и являются единственными в наличии в Украине на рынке», - сказала Супрун.

И.о. министра сообщила, что уже подготовлено соответствующее письмо в Кабинет Министров с предложением добавить к санкциям против РФ медицинские изделия.

Она также отметила, что сейчас Государственный экспертный центр не имеет возможности проводить в случае необходимости проверку производственных мощностей российских фармпроизводителей, а, соответственно не может гарантировать качество лекарств производства РФ.

«Есть очень много вопросов к российским лекарствам, российским медизделиям, их качеству, их регистрации», - сказала Супрун.

Она также отметила, что в этом вопросе есть и политическая составляющая.

«Мы воюем со страной. Это неправильно, чтобы мы добавляли в их экономику дополнительные средства из нашего государственного бюджета, закупая лекарства», - сказала Супрун.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что лекарства и медицинские изделия, изготовленные в России, могут попасть под санкции в Украине.