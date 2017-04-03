Ситуацию с изменением формы оплаты за природный газ необходимо урегулировать таким образом, чтобы не были повышены тарифы для населения.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе Согласительного совета заявил народный депутат, представитель Президента Украины в парламенте Артур Герасимов.

«Думаю, что многие уже видели сегодняшнее заявление регулятора. Я имею в виду НКРЭКУ. О том, что тарифы не должны повышаться», - заявил Герасимов.

При этом политик напомнил, что уже два года к полномочиям Кабинета Министров Украины относится регулирование установленной конечной цены на природный газ.

«Исходя из этого, это нужно урегулировать таким образом, чтобы никакого повышения для населения не произошло», - резюмировал Герасимов.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от НКРЭКУ пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.