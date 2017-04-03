Кабинет Министров Украины одобрил среднесрочный план действий, который определяет основные приоритеты работы правительства на ближайшие три года - до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Представляя разработанный план, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что он определяет основные направления работы по построению новой модели развития экономики Украины, которая отличается от экономики сырьевого типа и способна обеспечивать устойчивый рост благодаря эффективной приватизации, обновлению инфраструктуры, модернизации энергетической системы, проведению пенсионной реформы, земельной реформы, судебной реформы, а также реформы образования и здравоохранения.

«Нам очень необходимо консолидировать усилия всех органов власти для достижения цели. Этот план для того, чтобы люди почувствовали изменения. В 2017 году мы планируем воспользоваться тем опытом, который у нас уже есть. В Украине появился план, который является абсолютно реальным», - сказал Гройсман, представляя документ.

По его мнению, обозначенные приоритеты обеспечат устойчивый экономический рост, решение социальных проблем, эффективную борьбу с бедностью.

Комментируя правительственные приоритеты, премьер подчеркнул, что наиболее авторитетной ветвью власти должен стать украинский суд. «Начался процесс трансформации судебных изменений. Он будет длиться несколько лет. Но при правильном подходе мы можем сформировать систему правосудия таким образом, что она будет доступна и справедлива», - отметил премьер-министр.

Говоря об инфраструктурной составляющей, Гройсман сказал, что согласно планам правительства каждая украинская область получит возможности для реализации крупного инфраструктурного проекта. Каждая территория получит возможности для реализации стратегических инициатив, которые дают возможность менять, обновлять страну.

В социальной сфере, по мнению премьера, ключевой элемент - пенсионная реформа, которая должна отвечать критериям справедливости и бездефицитности в среднесрочной перспективе.

«Это даст нам возможность уже в октябре, я глубоко убежден в этом, повысить пенсии для украинских граждан, - подчеркнул премьер-министр. - Это уже реальность, это не план, о котором мы можем говорить на будущее через 5 лет».

Отдельное внимание правительства уделено вопросам приватизации. «Наша задача сегодня - публичная продажа, которая позволит привлечь миллиарды долларов в экономику страны. Из этих миллиардов ежегодно будут уплачиваться налоги в бюджеты всех уровней, в том числе Пенсионный фонд. Это даст возможность обновить все фонды, привлечь в Украину новые технологии, создать новые рабочие места и начать серьезный, ускоренный экономический рост», - сказал Гройсман.

Говоря о системе здравоохранения, глава правительства отметил, что ее цель - построить систему как первичного звена здравоохранения, так и вторичного звена здравоохранения и профилактики болезней. «Мы должны осознать, что терять в ХХІ веке столько людей от заболеваний - это просто невозможно, просто преступление в отношении нашей страны и будущих поколений в том числе. Стены больниц не болеют - болеют люди, и мы должны вкладывать средства не в стены больниц, а в здоровье украинских граждан», - подчеркнул Глава Правительства.

Он также обратил внимание на планы по земельной реформе. «То, что предложит правительство, будет огромным сюрпризом для псевдореформаторов и популистов. Мы предложим абсолютно качественную модель оборота земель. Внимание! Не в интересах крупных холдингов, иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина. Эти три критерия будут присутствовать в той реформе, которую мы предложим. Это будет только в интересах владельцев-украинцев - собственников земли», - подчеркнул Гройсман.

Завершая выступление, он выразил надежду, что Верховная Рада Украины поддержит видение Кабинета Министров и примет представленный план действий.