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Кабинет Министров требует от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Только что я завершил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах», - отметил премьер.

«Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя Национальная комиссия по энергетике и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено. Это наша принципиальная позиция!» - подытожил Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара. 

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу. 

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

 
ForUm

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