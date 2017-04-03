Введение абонентской платы приведет к повышению стоимости оплаты за газ лишь для небольшого количества потребителей.

Об этом, как сообщает корреспондент ForUm’а, в ходе Согласительного совета заявила заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко.

«Начиная с пятницы, Украину снова колотит очередная, высосанная из пальца «зрада». Поэтому я вынуждена снова рушить оппозионную мифологию, которая снова начала формироваться вокруг вопроса относительно введения абонплаты на поставки газа. Перед заседанием Согласительного совета мне удалось получить детальные отчеты НКРЭ и, как народный депутат, который не впадает никогда в истерику, хочу детально доложить сухо и без эмоций, что происходит с ценами на газ», - заявила Луценко.

По ее словам, во-первых, для абсолютного большинства потребителей цены на газ снизятся.

«Я говорю о совместных расходах на два счета: за потребленный газ и абонплату. Первое, если у вас есть газовая плита, газовая колонка, и вы используете газ для отопления, ваш общий счет снизится в среднем на 4%. Обращаю ваше внимание, что в Украине таких потребителей больше 54%», - подчеркнула она.

Для части потребителей тарифы вообще не изменятся, заверила политик.

«Второе, если у вас есть газовая плита и газовая колонка, как, например, во многих домах на Львовщине, то общий счет на потребленный газ и за абонплату не изменится, не будет меньше, но и не вырастет. Таких потребителей в нашей стране 31%», - сообщила она.

«И, только, если у вас есть газовая плита, вы используете счетчики G-1, G-6 общие расходы на газ или абонплату поднимутся в среднем на 50 грн. Таких потребителей у нас 4%», - добавила она.

Но для компенсации повышения НКРЭ готовит для них снижение на эту же сумму стоимости коммунальных услуг в целом, отметила Луценко.

так детально остановилась на этом, чтобы показать всю спекулятивность истерики оппозиции, которая превращает рабочий вопрос опять во вселенскую «зраду», - подчеркнула она.

Говоря о причинах принятия такого решения НКРЭ, она отметила, что их три.

По словам Луценко, первая из них, это то, что комиссия выполняет закон Украины о рынке природного газа.

Вторая причина – во введении европейских правил. «Поскольку разделение платы за газ и абонплаты – общеевропейская практика. Напоминаю, мы присоединились ко второму энергопакету и работаем сейчас над третьим», - сказала она.

«Третья причина - решение о распределении платы за газ и абонплаты значительно улучшает наши шансы в Стокгольмском международном арбитраже», - добавила политик, напомнив, что там сейчас рассматриваются два судебных процесса, связанных с российским «Газпромом».

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

По данным НКРЭКУ, стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от НКРЭКУ пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.