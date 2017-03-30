Стоимость природного газа как товара, без учета тарифов на его транспортировку и распределение (доставку к потребителю), будет снижена с 1 апреля 2017 года для населения на 13%, по сравнению с действующей ценой 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.

Об этом во время круглого стола, который был посвящен итогам прохождения отопительного сезона, сообщила заместитель директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

«В структуре цены для бытового потребителя тариф на транспортировку и распределение составляет 13%, все остальное – это цена «Нафтогаза». После наложения спецобязательств (согласно которым «Нафтогаз» должен будет поставлять газ для населения до 1 апреля 2018 года. – Ред.), с 1 апреля действительно эта цена будет снижена на стоимость транспортировки», - сказала она, сообщает УНИАН.

Также она сообщила, что в результате принятого 28 марта решения НКРЭКУ о разделении тарифа на газ для конечного потребителя - на стоимость газа как товара и на цену его доставки, потребители смогут выбирать себе поставщика, которые будут конкурировать между собой, предлагая более низкую цену газа как товара, при этом стоимость доставки будет иметь фиксированное значение.

«Отделение стоимости транспортировки газа от его цены как товара несет ряд преимуществ для бытового потребителя. Например, потребитель сможет выбирать себе поставщика. На сегодня у нас работает около 40 лицензиатов в сфере поставки газа», - отметила Кривенко, добавив, что с момента вступления в силу лицензионных условий на поставку газа, компания, которая обратится в Нацкомиcсию с просьбой о получении такой лицензии и предоставит необходимый пакет документов, сможет в течение трех месяцев получить эту лицензию и составить конкуренцию для существующих поставщиков (облгаз сбыт).

Количество уже поданных в НКРЭКУ заявок на получение лицензии от новых поставщиков газа для конечного потребителя (включая население) она не назвала.



Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что введение абонентской платы за газ ни в коем случае не повысит расходы населения на услугу.