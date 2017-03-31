Обстрел генконсульства Польши в Луцке и перекрытие автодороги во Львовской области - два звена одной цепи. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Обстрел генерального консульства Республики Польша в Луцке и синхронизированная с ним во времени попытка перекрытия трассы «Львов - Рава-Русская» являются частями направленной подрывной акции, организованной одним центром - спецслужбами Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 30 марта у организаторов фейковой акции проведены неотложные процессуальные следственные действия – три обыска в Киеве, три осмотра жилья во Львове и один в Нетешине Хмельницкой области. Двум организаторам сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как установили оперативники спецслужбы, заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб является лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который находится на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийства.

«Дульский - известный агент влияния российских спецслужб, за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года. Также установлено, что его группа причастна к заказным протестным мероприятиям 15 марта у Центризбиркома», - заявили в СБУ.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. Обстрел был осуществлен из гранатомета.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.