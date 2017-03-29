Служба безопасности Украины видит российский след в обстреле здания генерального консульства Республики Польша в Луцке. Об этом говорится в заявлении пресс-центра СБУ.

«По предварительным данным причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт.

«Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне - Российской Федерации, почерк которой видно издалека», – подчеркнули в СБУ.

Также председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил чрезвычайному и полномочному посла Польши в Украине Яну Пекло о мерах, предпринимаемых СБУ для раскрытия преступления. «Мы убеждены, что такие действия агрессора не смогут повлиять на взаимоотношения между дружественными украинским и польским народами», – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.