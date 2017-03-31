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В Украине с 1 апреля начнет работать автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ, сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, принятые в прошлом году изменения в законодательство должны запустить систему прозрачного и эффективного возмещения НДС.

«Мы не просто должны открыть эти реестры, но и сделать так, чтобы очередность возмещения субъектам хозяйствования налога на добавленную стоимость была абсолютно прозрачной. Ранее подал на возмещение - ранее получил», - подчеркнул Глава государства.

Президент добавил: «Каждое вмешательство в реестр, в электронную программу является уголовным преступлением».

Глава государства отметил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы с 1 апреля запустить прозрачный режим возмещения НДС в тестовом режиме на три месяца, а потом и в полном объеме.

«Защита интересов государственного бюджета, бизнеса, налогоплательщика должна быть обеспечена в полном объеме», - подытожил Порошенко.
ForUm

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