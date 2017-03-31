В результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш. Прокуратура квалифицировала подрыв автомобиля как теракт.

Многоцелевой грузовой самолет Ан-132Д производства госкорпорации «Антонов» успешно совершил свой первый полет.

В Украине с 1 апреля начнет работать автоматический реестр возмещения налога на добавленную стоимость.

Панама отказала бывшему руководителю Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владиславу Каськиву в получении статуса политического беженца.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина».

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что силовики изъяли в Антимонопольном комитете Украины документы, свидетельствующие о содействии монопольному положению компании «Тедис Украина», которую подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на отставке руководства Антимонопольного комитета Украины за их действия в отношении дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали 30 марта в Испании.

В СБУ считают, что обстрел генконсульства Польши в Луцке и перекрытие автодороги во Львовской области - два звена одной цепи.

Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2016 год.

Кабинет Министров может потребовать пересмотра решения по абонплате за газ.

С 1 апреля военным в зоне АТО повысят денежное вознаграждение.

Меджлис крымскотатарского народа подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что российские власти включили его в список экстремистских организаций и запретили его деятельность.

Украина запросила у Международного валютного фонда изменение графика дальнейших пересмотров программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и, соответственно, поступления следующих траншей кредита.

Украина намерена подать иск к одной из российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.

Организаторы «Евровидения» грозят Украине исключением из будущих конкурсов.

В Киеве 1 апреля завершается отопительный сезон.

В рамках расследования дела по незаконному лишению свободы людей в Черниговской области 200 человек просят признать себя потерпевшими.

Акционеры судостроительного завода «Ленинская кузница» решили переименовать предприятие в «Завод «Кузница на Рыбальском».