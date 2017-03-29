Правоохранители квалифицировали обстрел здания генерального консульства Польши в Луцке как террористический акт.
Об этом на брифинге заявил начальник Управления службы безопасности Украины в Волынской области Юрий Фелонюк, сообщает пресс-центр СБУ.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», – отметил он.
Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22.
Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.
Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.
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