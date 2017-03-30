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Украина надеется на положительное решение Совета директоров МВФ относительно выделения Киеву очередного кредитного транша в рамках действующей программы расширенного финансирования (EFF), утвержденной в марте 2015 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время поездки в Житомирскую область, сообщает пресс-служба правительства.

«Понятно, что поддержка МВФ является необходимой для Украины сегодня, потому что она формирует валютные резервы нашей страны и совершенно положительно повлияет на экономику и курс национальной валюты», - сказал Гройсман, добавив, что окончательные переговоры с руководством Фонда завершились вчера.

При этом он вновь обратил внимание на то, что энергетическая и экономическая блокада Украины позволила украсть украинские предприятия, оставила страну без доступа к своим недрам и оказалась в интересах Российской Федерации.

«Мы имели доступ к украинским недрам. Эти недра покупались за гривню, с тех предприятий 100% налогов получала Украина. Сейчас недр мы не имеем. Предприятия, которые были украдены, не платят ни копейки в украинский бюджет. Куда они платят, в какой бюджет? В российский! И это огромная проблема, потому что именно блокада привела к увеличению финансирования, возможно, в том числе и определенных боевых групп Российской Федерации, находящихся в Украине. Фактически они все забрали, и все эти ресурсы сейчас работают на экономику России», - подытожил Гройсман.

Напомним, 19  марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша. 

Совет директоров МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля.

 
ForUm

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