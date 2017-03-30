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Следком России возбудил уголовное дело в связи с обстрелами якобы украинскими военнослужащими гражданских объектов на Донбассе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В период с 17 по 29 марта военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах Донецкой области», - заявили в российском ведомстве.

По данным следствия, в результате указанных артиллерийских обстрелов погибла местная жительница, семь гражданских лиц получили ранения, частично и полностью разрушено более 48 объектов, в том числе жилых домов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Как сообщал ForUm, следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

С 2014 года возбуждено больше 100 уголовных дел по факту «военных преступлений» на востоке Украины.  
ForUm

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