Национальный банк Украины передал уточненные макроэкономические показатели бюджета в Международный валютный фонд для ускорения выделения Украине очередного транша. Об этом сегодня, 28 марта, на брифинге в Харькове сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Вчера (27 марта. – Ред.) Национальный банк заявил о том, что согласовали новые макроэкономические показатели. Они доведены теперь до Международного валютного фонда. Мы теперь ждем, что эти показатели будут приняты к сведению, и соответствующее решение о выделении очередного транша появится в повестке дня Международного валютного фонда и будет принято соответствующее решение», - сказал Рева, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что необходимость уточнения макроэкономических показателей бюджета Украины возникла из-за блокирования торгового сообщения с неподконтрольными территориями на Донбассе.

«Мы понесли серьезные экономические потери. Когда эти убытки стали очевидными, то договоренности, достигнутые с Международным валютным фондом, потребовали уточнения макроэкономических показателей. Поэтому Международный валютный фонд взял паузу», - сказал Рева.

Напомним, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.

Национальный банк Украины из-за торговой блокады ОРДЛО понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

В то же время НБУ считает, что блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 гг.